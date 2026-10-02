Sernac cita a declarar a PuntoTicket por no reembolsar entradas tras la cancelación de la "Copa Duelo de Leyendas"

El Sernac citó a declarar a los representantes legales de PuntoTicket con el objetivo de conocer en detalle las razones por las que la empresa aún no ha reembolsado el dinero a los consumidores que adquirieron entradas para el cancelado evento "Copa Duelo de Leyendas América 2026".

A través de esta acción, el Servicio exigirá respuestas a la ticketera por la excesiva demora en la devolución del dinero a las personas que compraron entradas para el evento, que estaba programado entre el 27 y el 29 de marzo pasado en el estadio Claro Arena.

Los organizadores habían anunciado la participación de figuras internacionales del fútbol como Ronaldinho, Diego Lugano y Juan Pablo Sorín, además de deportistas nacionales. Sin embargo, a solo un par de días de su realización, el evento fue cancelado.

A la fecha, el Sernac ha recibido alrededor de 620 reclamos asociados al evento que permanecen sin resolver, principalmente debido a la falta de reembolso del dinero pagado. Los precios de las entradas fluctuaban entre los $28 mil y los $402 mil.

Según la información pública, el evento deportivo fue organizado por la productora Inter Sportainment SpA, mientras que PuntoTicket estuvo a cargo de la venta de las entradas.

ORGANIZADORES NO APARECEN

Tras la cancelación del evento y luego de recibir múltiples reclamos de consumidores, el Sernac comenzó a realizar diversas gestiones, entre ellas, el envío de un oficio a la productora Inter Sportainment SpA. Sin embargo, la empresa no fue encontrada, por lo que posteriormente el Servicio tomó conocimiento de que la responsable de la organización era la Fundación para el Desarrollo del Deporte y Bienestar Intersportainment, entidad que también fue requerida por el organismo. No obstante, hasta la fecha no ha entregado una solución integral que permita dar por resuelta la situación.

En paralelo, el Servicio ofició a PuntoTicket por su responsabilidad en la venta y recaudación de las entradas al evento. A juicio del Sernac, desde la perspectiva de protección al consumidor, la distribución de responsabilidades contractuales entre una productora y una ticketera no puede traducirse en un menoscabo de los derechos de los consumidores, particularmente respecto del derecho a recibir información veraz y oportuna, al cumplimiento de las condiciones ofrecidas y a obtener una reparación adecuada.

En un reciente fallo, la Corte Suprema, tras acoger un recurso judicial del servicio, condenó justamente a la ticketera PuntoTicket en su calidad de intermediaria, estableciendo compensaciones para los consumidores que fueron afectados tras la suspensión del evento denominado "Festival Frontera 2016".

En este contexto, el Sernac busca, mediante esta citación a declarar, que la ticketera entregue una serie de antecedentes que permitan posteriormente avanzar en una propuesta para que los consumidores afectados recuperen el dinero de las entradas y sean adecuadamente compensados.

La citación a declarar es una medida contemplada en el artículo 58 de la Ley del Consumidor, que permite al Sernac convocar a representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas para recabar información detallada sobre una situación específica.

PURANOTICIA