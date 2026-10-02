Región del Biobío busca ser sede de los Juegos Suramericanos 2030 tras la destacada actuación de Chile

La muy buena participación de Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, donde el equipo nacional terminó en el cuarto lugar, despertó el interés por organizar una nueva edición de la competencia en nuestro país.

Ello porque la región del Biobío anunció su intención de postular para ser sede de los próximos Juegos Suramericanos, que se disputarán en 2030, iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno.

El próximo miércoles, de hecho, se haría efectiva la postulación.

Hasta ahora, solo Ayacucho, en Perú, ha manifestado su intención de organizar los Juegos Suramericanos 2030, aunque todavía no ha oficializado su candidatura.

Según el gobernador de la región del Biobío, Sergio Giacaman, la zona cuenta con las condiciones necesarias para recibir el evento deportivo.

“Está el gimnasio La Tortuga, que necesita remodelación, pero está en condiciones. El borde costero sirve para el vóleibol playa, está el estadio Ester Roa y el estadio atlético (…) San Pedro de La Paz ya fue sede del remo en los Panamericanos 2023, Coronel y Los Ángeles también cuentan con recintos importantes, la bahía de Talcahuano ha sido sede de mundiales de vela. Para las competencias de aguas turbulentas, Santa Bárbara también podría servir”, dijo la autoridad regional.

Giacaman también señaló la intención de ejecutar obras para construir un centro acuático, un gimnasio y un velódromo, e incluso se contempla la edificación de una Villa Sudamericana.

Se calcula una inversión superior a los 60 millones de dólares en nueva infraestructura y remodelación.

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