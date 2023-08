Sergio Vargas no lo duda y asegura que "de los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo en la U"

Sergio Vargas es toda una leyenda e ídolo en Universidad de Chile, pues el ex arquero fue multicampeón con los azules, consiguiendo dos bicampeonatos en 1994-1995 y 1999-2000.

Y si bien Johnny Herrera también es un emblemático exportero de los estudiantiles, y que conquistó más títulos, incluyendo la histórica Copa Sudamericana 2011, "Superman" se considera superior.

"De los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere", reconoció en conversación con el programa "Sabor a Gol" de TNT Sports.

Eso sí, admitió que existen otros grandes metas en la historia del conjunto laico: "Manuel Astorga en los 60, Hugo Carvallo en los 70".

Además, Vargas recordó su paso por la Roja, con nueve partidos disputados entre la Copa América de 2001 y las Clasificatorias rumbo al Mundial 2022: "Jugar por la Selección fue un hito importante para mi carrera. Para las Clasificatorias al Mundial de 1998 me lo habían ofrecido, sin embargo en ese momento no quise. Después con los años, radicado acá, lo definí".

"No era una decisión fácil, la selección no estaba bien, prácticamente sin posibilidad de ir al Mundial de Corea-Japón; varios jugadores se habían bajado de la convocatoria", complementó.

