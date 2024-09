Sergio Vargas destacó el récord de imbatibilidad de Gabriel Castellón en el arco de U. de Chile

Con el agónico triunfo por 1-0 ante Palestino, Universidad de Chile se mantuvo como firme líder del Campeonato Nacional, pero también estuvo marcado por el récord de imbatibilidad que logró el portero Gabriel Castellón, con 669 minutos, superando al histórico Sergio Vargas, quien poseía 626.

Y "Superman" no quedó indiferente ante el registro y llenó de elogios al golero de los estudiantiles, apuntando a los críticos que tuvo el exmeta de Huachipato en su llegada a los universitarios.

"No es fácil llegar al arco de la U y adaptarse, y jugar con la presión que existe, con las exigencias que hay, a poder ganar, que el arquero no se puede equivocar, y ser muy efectivo. El proceso que estaba viviendo, que era un proceso de adaptación, era acorde a la situación. No esperaba que fuera figura en todos los partidos", expresó en conversación con radio Cooperativa.

"Había gente que decía que era muy cuestionado, lo criticaban, incluso exarqueros, pero ahí se sabe quien sabe de fútbol y quien no", añadió.

Eso sí, evitó comparar las etapas de cada récord con su propio logro y el de Castellón: "Creo que yo algo sabía que tenía esa marca. No es algo que tuviera mucha importancia. Más importante que lograr una marca era conseguir el campeonato, que era lo que apuntábamos ese torneo del 1995".

PURANOTICIA