Si hay un nombre que genera consenso como posible entrenador de la Selección chilena de cara al Mundial 2030, ese es el de Manuel Pellegrini. Sin embargo, la eventual llegada del técnico nacional a La Roja ya se perfilaba como una operación compleja, considerando que mantiene contrato con el Betis de España hasta mediados del próximo año.

Ahora, esa posibilidad podría complicarse aún más. Esto, luego de que en las últimas horas trascendiera que una selección mundialista estaría interesada en fichar al "Ingeniero" para asumir la conducción de su próximo proceso deportivo.

Según dio a conocer La Tercera, el combinado interesado sería Estados Unidos, que tendría en la mira al entrenador chileno para liderar una nueva etapa, tras la salida del argentino Mauricio Pochettino, quien asumiría la dirección técnica del Manchester United.

Además, el citado medio señaló que intermediarios de la Federación de Fútbol de Estados Unidos ya habrían iniciado contactos con el entorno de Pellegrini, con el objetivo de conocer su situación contractual y su eventual disponibilidad para asumir el desafío.

No obstante, cabe recordar que el propio Pellegrini ha manifestado su intención de respetar su contrato vigente con el Betis. Asimismo, ha dejado en claro que, en caso de dirigir a una selección nacional, su única opción sería la Roja, lo que mantiene abierta la expectativa sobre una eventual llegada al combinado chileno.

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