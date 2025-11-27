Selección chilena de básquetbol cayó ante Brasil en su debut en las clasificatorias al Mundial 2027

La Selección chilena de baloncesto no pudo aprovechar la localía en el Coliseo Municipal de Valdivia y se inclinó por un inapelable marcador de 82-66 ante su similar de Brasil, arrancando con el pie la primera ronda de las Clasificatorias para el Mundial de Catar 2027.

La visita demostró su superioridad desde el inicio y obtuvo siete puntos de ventaja (17-10) que le permitieron afrontar con mayor tranquilidad el segundo cuarto. Sin embargo, la Roja cestera reaccionó y terminó la primera mitad del pleito abajo por 38-34.

Desafortunadamente para los pupilos de Juan Manuel Córdova, la "verdeamarela" retomó el control de las acciones en la segunda parte del compromiso, sellando un holgado triunfo en la región de Los Ríos.

A pesar de la abultada derrota, en el combinado criollo pudo brillar con luz propia Felipe Haaase, quien fue líder de puntos con 17 anotaciones, uno más que sus rivales George de Paula y Lucas Dias. El hombre que juega para Capitanes de la Ciudad de México también aportó con once asistencias.

El próximo lunes a partir de las 19:10 horas, Chile enfrentará a Brasil en Sao Paulo buscando un triunfo para cerrar con optimismo el año 2025, pensando en los duelos ante Colombia y Venezuela.

(Imagen: @chilefeba)

PURANOTICIA