Segovia asume responsabilidad tras descenso de Unión Española y promete retorno a Primera A

A través de su cuenta de X, el empresario español se refirió al duro desenlace tras la derrota por 4-2 ante el campeón Coquimbo Unido: “Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión. Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores, etc. No voy a hacerlo”, señaló Segovia, en un gesto de transparencia y liderazgo.

El propietario también se comprometió con la hinchada y la institución, asegurando que pondrá todo de su parte para que el club retorne a la máxima categoría: “Desde ahora, haremos todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A”.

Unión Española cerró una campaña irregular marcada por la inestabilidad técnica, con tres entrenadores a lo largo del torneo, incluyendo al interino Gonzalo Villagra. La escuadra de Plaza Chacabuco finalizó en el último lugar de la tabla de la Liga de Primera, con un total de 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y 21 derrotas.

El descenso representa un golpe histórico para el club y sus seguidores, pero las palabras de Segovia buscan proyectar un mensaje de responsabilidad, compromiso y esperanza ante el desafío de reconstruir al equipo y regresar a la elite del fútbol chileno.

PURANOTICIA