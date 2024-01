Sebastián Pérez maravillado con Nicolás Castillo en la U. Católica: "Me sorprendió su potencia"

Nicolás Castillo está viviendo una nueva oportunidad en el fútbol. Después de casi dos años sin actividad, el delantero nacional regresó a Universidad Católica, cuadro en el que sumará su tercera etapa.

Y a pesar del buen tiempo que lleva sin rodaje, el atacante tiene sorprendidos a sus compañeros en el conjunto cruzado. Así lo manifestó el protero Sebastián Pérez, quien también está de vuelta en el elenco "de la franja" tras un paso por Unión Española.

"Nico me sorprendió la potencia que tiene, la definición. No había sido compañero de él y es lo que me ha sorprendido hasta el momento. Define muy bien en balón", reconoció en conversación con ESPN.

En cuanto a su vuelta a la UC, "Zanahoria" sostuvo: "Quiero quemar etapas, hacer una muy buena pretemporada por la lesión en la última parte del 2023. Quiero sentirme muy bien, cada día me siento mejor para empezar el Campeonato. Esta segunda etapa el único provecho que tengo es que conozco el club, sé cómo funciona, la caja de resonancia cuando las cosas no van bien. Tengo la experiencia de lo que me pasó en ese año y medio con el equipo en todos los procesos".

Además, Pérez aprovechó de meterle presión a sus compañeros: "Hay que aspirar a ser un gran equipo, conocernos bien. Tenemos el torneo local, la pre Sudamericana que es muy importante para nosotros. Está claro que tenemos que pasar sí o sí a la fase de grupos, pegó mucho lo del año pasado, así que esperamos que se pueda concretar".

"Han llegado muy buenos jugadores en la U y Colo-Colo. Everton también, con buenos nombres. Se verá un campeonato muy parejo, pero esto no es por nombre, sino por rendimientos y lo que se entrega día a día", complementó.

