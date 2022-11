Sebastián Miranda tras la eliminación de la U de Copa Chile: "Es un fracaso no clasificar a la final"

Sebastián Miranda, director técnico de la Universidad de Chile, analizó la derrota de su escuadra ante Unión Española por 1-0, que significó su eliminación de la Copa Chile y la despedida de una posible clasificación a copas internacionales.

En conferencia de prensa, el estratega "azul" estimó que "no tuvimos tranquilidad durante el partido y eso fue llevando a que el trámite fuera con más posesión para Unión. Esto es fútbol y se gana con goles, no aprovechamos las oportunidades".

"No me he puesto a pensar sobre mi futuro en la U. Hace 50 días atrás me pidieron hacerme cargo del equipo y el principal objetivo era el tema del descenso, y eso está superado", aseguró.

Sobre el resultado obtenido en el estadio Santa Laura, expresó que "es un fracaso no clasificar a la final. Si bien el principal objetivo hace 50 días siempre fue el tema del descenso, al pasar la llave con la UC, y de la manera que se jugó contra ellos, nos habíamos ilusionado todos".

"Nos vamos con mucha tristeza, con mucho dolor. En lo personal, me duele muchísimo. Tenía mucha ilusión (...) No quiero pensar en el próximo año porque todavía nos queda un partido, no me he puesto a pensar si quiero estar, no sé si el club lo quiere tampoco, porque no lo hemos conversado", confesó Miranda.

En ese sentido, reiteró: "Cuando asumí en el equipo confiaba mucho en el trabajo y los jugadores. La decisión que tome el club en adelante o yo siempre será pensando en lo mejor para la institución".

