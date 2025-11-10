Sebastián Miranda: "La final del mundo esperamos jugarla en dos semanas más"

Después de resignar un empate frente a Uganda, la Selección chilena Sub 17 quedó con la obligación de ganar a Canadá en el duelo de este martes para intentar clasificar a la siguiente fase del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar.

El técnico de la Roja juvenil, Sebastián Miranda, DT de La Roja Sub 17, anticipó el crucial partido y analizó la forma de juego del combinado norteamericano.

"Canadá es un equipo que juega muy en bloque, dejan pocos espacios libres. En ese sentido, creemos que nuestro juego posicional de salida, con algunos ajustes que hemos hecho, va a ser fundamental", expresó el adiestrador.

Consultado sobre si afrontarán el cotejo como una final del mundo, el DT respondió: "La final del mundo esperamos jugarla en dos semanas más. Sabemos que es un partido importante por la ilusión que tenemos, y así también lo hemos conversado con los jugadores, pero en un contexto de que no nos salgamos de nuestra manera de encarar el partido, porque a veces por entregar ese mensaje tan excesivo caemos en la desesperación, caemos en la ansiedad".

"Tenemos que ir a buscar el partido y así lo vamos a plantear, pero también sabiendo que tenemos 90 minutos para resolverlo. Vamos a hacer ajustes para poder lograr mayores volúmenes ofensivos, tratar de generar más oportunidades, para poder conseguir ese triunfo que tanto queremos", sentenció Miranda.

PURANOTICIA