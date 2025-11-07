Sebastián Miranda advierte a la Roja Sub 17 sobre goleador de Uganda: "Tenemos que tomar ciertas precauciones"

La Selección chilena Sub 17 se estrenó en el Mundial de la categoría en Qatar con una derrota ante Francia, por el Grupo K. Pero la Roja juvenil ya tiene que dejar atrás los lamentos por el tropiezo frente a los galos, debido a que este sábado se medirá contra Uganda, por la segunda jornada de la fase grupal.

El técnico del combinado nacional, Sebastián Miranda, anticipó el cotejo ante los africanos y reconoció que una de sus fortalezas es el juego aéreo.

"El foco está en los pequeños detalles de las pelotas detenidas, pensando que es un aspecto del juego que Uganda maneja bien, por la estatura y la envergadura física de sus jugadores. También hemos puesto mucho énfasis en las velocidades, porque Uganda es un equipo que juega muy directo y tiene un centrodelantero que fue el goleador del equipo en las clasificatorias de África y ha hecho goles en los partidos previos", advirtió el estratego del conjunto criollo sobre el atacante James Bogere, la principal figura del rival.

"Queremos presionar arriba y ser protagonistas con el balón, pero Uganda también tiene sus virtudes, con gente muy rápida adelante, entonces tenemos que tomar ciertas precauciones. En vez de buscar los espacios a la espalda, tenemos que jugar al pie y ser más precisos para acercarnos al área y generar más remates", añadió el DT sobre cómo jugarle a los africanos.

Por último, sobre otro factor a mejorar, Miranda comentó: "Más allá de las oportunidades de gol que tuvimos ante Francia, fuimos muy imprecisos en el último tercio de la cancha y eso es lo que tenemos que mejorar".

Consignar que el partido entre las selecciones de Chile y Uganda está programado para las 9:30 horas de este sábado 8 de noviembre.

