Sebastián Holguín se consagra como “Rey del Puerto” en Valparaíso Cerro Abajo 2026

Felipe Agurto aseguró la presencia chilena con un meritorio tercer puesto.

Domingo 15 de febrero de 2026 17:59
Este domingo, Valparaíso volvió a vibrar con la tradicional competencia de descenso urbano Red Bull Cerro Abajo, donde los riders desafían las empinadas calles y escaleras de la ciudad portuaria. La edición 2026 consagró al colombiano Sebastián Holguín como nuevo “Rey del Puerto”, tras registrar un tiempo de 2:15.432, superando a sus rivales en el exigente circuito.

El podio lo completaron el francés Adrien Loron, quien se quedó con la segunda posición, y el chileno Felipe Agurto, asegurando la presencia nacional con un destacado tercer lugar. La actuación de Agurto fue celebrada por los espectadores, que destacaron su desempeño frente a competidores internacionales de alto nivel.

En cuarto lugar finalizó el brasileño Gabriel Giovannini, seguido de cerca por el checo Tomás Slavik, a apenas 27 centésimas de diferencia. La competencia mostró una gran paridad entre los atletas y la alta exigencia del recorrido, que combina velocidad y técnica sobre calles estrechas, escaleras y obstáculos urbanos.

El tetracampeón del VCA buscaba una histórica quinta victoria, pero esta vez no logró superar a Holguín y quedó fuera del podio. La competencia volvió a evidenciar la dificultad del circuito y la importancia de la precisión y el control en cada tramo del descenso.

Con esta victoria, Sebastián Holguín se suma a la lista de campeones internacionales del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo y reafirma su posición como uno de los mejores riders del continente, mientras la ciudad celebró un espectáculo lleno de adrenalina, emoción y pasión por el downhill urbano.

