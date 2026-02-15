Sebastián Holguín se consagra como “Rey del Puerto” en Valparaíso Cerro Abajo 2026

Este domingo, Valparaíso volvió a vibrar con la tradicional competencia de descenso urbano Red Bull Cerro Abajo, donde los riders desafían las empinadas calles y escaleras de la ciudad portuaria. La edición 2026 consagró al colombiano Sebastián Holguín como nuevo “Rey del Puerto”, tras registrar un tiempo de 2:15.432, superando a sus rivales en el exigente circuito.

El podio lo completaron el francés Adrien Loron, quien se quedó con la segunda posición, y el chileno Felipe Agurto, asegurando la presencia nacional con un destacado tercer lugar. La actuación de Agurto fue celebrada por los espectadores, que destacaron su desempeño frente a competidores internacionales de alto nivel.

En cuarto lugar finalizó el brasileño Gabriel Giovannini, seguido de cerca por el checo Tomás Slavik, a apenas 27 centésimas de diferencia. La competencia mostró una gran paridad entre los atletas y la alta exigencia del recorrido, que combina velocidad y técnica sobre calles estrechas, escaleras y obstáculos urbanos.

El tetracampeón del VCA buscaba una histórica quinta victoria, pero esta vez no logró superar a Holguín y quedó fuera del podio. La competencia volvió a evidenciar la dificultad del circuito y la importancia de la precisión y el control en cada tramo del descenso.

Con esta victoria, Sebastián Holguín se suma a la lista de campeones internacionales del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo y reafirma su posición como uno de los mejores riders del continente, mientras la ciudad celebró un espectáculo lleno de adrenalina, emoción y pasión por el downhill urbano.

