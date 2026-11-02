Sebastián Beccacece vuelve a sonar en la Roja y surge como alternativa para asumir la banca técnica

Aunque primero deberán realizarse las elecciones para definir a la nueva directiva de la ANFP y, posteriormente, las de la Federación de Fútbol de Chile, la búsqueda del próximo entrenador de la Selección chilena sigue dando que hablar.

De hecho, Sebastián Beccacece volvió a tomar fuerza como candidato para asumir la banca de la Roja, en un escenario donde Manuel Pellegrini continúa asomando como la principal carta para hacerse cargo del combinado nacional.

"Sebastián Beccacece fue contactado, lo tienen como una opción para la banca de la selección chilena y tomaría fuerza su nombre si es que sale elegido como nuevo Presidente de la ANFP, Jorge Yunge", dio a conocer el periodista Renzo Luvecce.

"No hay nada formal por ahora, pero sí llena el gusto por el proceso que realizó al mando de Ecuador", añadió el especialista en mercado de pases.

Cabe recordar que Beccacece ya tuvo un paso por la Selección chilena, aunque en aquella oportunidad se desempeñó como ayudante técnico de Jorge Sampaoli. Junto al entrenador argentino, fue parte del cuerpo técnico que consiguió el histórico título de la Copa América 2015, disputada en nuestro país.

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