¿Se ilusiona Brereton? Nuevo DT de Southampton: "Lo que me gusta es mejorar a los jugadores"

El panorama de Ben Brereton en el Southampton podría cambiar positivamente. El delantero chileno-inglés perdió protagonismo y la titularidad en el cuadro Santo por el bajo nivel mostrado en el inicio de la temporada en la Premier League, pero con la llegada de Ivan Jurić a la banca, tras la salida de Russell Martin, el atacante volvería a sumar minutos.

Es que en su primera conferencia de prensa como nuevo DT del club, el estratego croata dejó un mensaje que ilusiona al ariete de la Roja y también a sus compañeros.

"En la historia, nadie ha permanecido en la Premier League comenzando desde esta situación. Creo que podemos hacer algo excepcional y los chicos deben estar muy motivados para lograr algo que nadie ha hecho. Lo que realmente me gusta hacer es mejorar a los jugadores. Estoy obsesionado: si me das un jugador cuyo valor es 5 (millones), después de un año es 8 (millones). Me gusta trabajar, analizar y estar en contacto cercano con los jugadores", expresó.

Sobre su conocimiento del plantel, el balcánico sostuvo que "ellos no me conocen, pero yo sí los conozco. Les dije que creo en ellos, que tienen calidad, que pueden lograrlo. Sean positivos, trabajen duro y todo es posible. Tenemos este tiempo para entender las cosas buenas que necesitamos, y luego hablaré con el club y veremos qué podemos hacer. Es casi mi primer día, así que quiero ver primero a los jugadores que tenemos y luego decidir".

"Todo el mundo está optimista, piensan que podemos hacerlo, y, por supuesto, si hay posibilidad de cambiar algo, lo haremos. Es fácil decir ‘quiero nuevos jugadores’, pero creo que realmente tenemos buen potencial y quiero ver en estos días lo que tenemos y empezar a trabajar. Mi vida fue esa: me daban los jugadores y yo los mejoraba. Esto es lo que quiero hacer aquí en Southampton", sentenció Jurić.

PURANOTICIA