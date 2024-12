Se complicarían las cosas en Colo-Colo: "Si llega Bravo, Vidal se va"

Desde hace días que se viene hablando sobre el posible regreso de Claudio Bravo a Colo Colo, pues en Blanco y Negro pretenden sacar del retiro al histórico ex capitán de la Selección chilena ante la partida de Brayan Cortés.

Sin embargo, la opción del otrora arquero de la Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Betis, generaría división en el conjunto albo y uno de los grandes detractores a su llegada sería un referente como Arturo Vidal.

"No me extraña que (Aníbal Mosa) insista con Bravo, porque quiere lucirse. Pero es una medida bien riesgosa, por el impacto que tendría en el camarín, porque lógicamente no creo que Arturo Vidal esté contento con esto... No lo traería, es muy arriesgado", reveló un director de la concesionaria a El Mercurio.

"Un mal camarín, aunque haya buenos jugadores, no tiene buen futuro. No imagino a Vidal feliz con Bravo ahí dentro", añadió la fuente.

Consignar que el "King" ya había hablado del tema, cuando hace días expresó: "Claudio se retiró, ¿por qué me preguntan? No sé. Cuando Aníbal diga algo, vayan y pregúntenle por qué lo dice. Algo hay, o algo hablaron. No cacho. No entiendo, la verdad".

En tanto, de acuerdo al matutino, en los pasillos del estadio Monumental ya se escucha que "Si llega Bravo, Arturo se va".

