Sao Paulo buscaría negociar con River Plate la compra de Gonzalo Tapia

Pese a llegar como una completa apuesta luego de un primer semestre para el olvido en River Plate, poco a poco el delantero nacional Gonzalo Tapia fue ganándose un espacio en Sao Paulo.

A falta de un partido para concluya la temporada en Brasil, el chileno ha anotado cinco goles en 18 partidos del Brasileirao, consolidándose como revulsivo en la oncena del técnico Hernán Crespo.

Por lo mismo no es de extrañar que, como señaló el portal SPFC.NET, el conjunto tricolor esté pensando en adquirir el pase del formado en Universidad Católica, para lo cual tendría lista la fórmula.

De acuerdo con el citado medio, el elenco paulista propondría un intercambio al cuadro millonario, el club argentino mantendría en sus filas al volante Giuliano Galoppo (cedido por Sao Paulo) y en su lugar traspasarían a los brancos las cartas de Tapia y Enzo Díaz.

"Inicialmente, el acuerdo entre los clubes implicaba una suma de dinero. Sin embargo, todo indica que Galoppo permanecerá en River Plate, mientras que Tapia y Enzo Díaz jugarán en el São Paulo hasta 2026", puntualizaron en la publicación.

