Santos denuncia ante Conmebol insultos racistas por parte de hinchas de Audax Italiano en partido por Copa Sudamericana

El Santos de Brasil denunció que dos de sus jugadores fueron víctimas de ataques racistas por parte de hinchas de Audax Italiano que estuvieron presentes en el triunfo del local por 2 goles a 1 en el estadio El Teniente.

Este hecho toma lugar pocos días después de que el mundo del fútbol se viera afectado por los amedrentamientos de tipo racial contra el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr,, en un partido disputado por los "merengues" ante el Valencia, la hinchada local presente en el Mestalla insultó en múltiples ocasiones al brasileño.

Respecto de lo ocurrido este miércoles por la noche, el club paulista informó a través de redes sociales que "una vez más, hacemos público denunciar y repudiar con vehemencia un nuevo caso de racismo en el fútbol".

"Esta vez, los blancos de los insultos raciales fueron nuestros jugadores Ângelo y Joaquim. Los dos atletas fueron agredidos verbalmente y con gestos de imitación de monos por parte de hinchas contrarios presentes en el partido de hoy", aseguraron.

Finalmente, señalaron que "el crimen fue denunciado por el Santos FC, aun dentro del estadio, a representantes de la Conmebol. Con los dos casos oficialmente registrados, el club espera la posición de la entidad ante esta inaceptable situación (…) Como ya se ha dicho, el racismo no solo debe ser combatido, sino también severamente castigado".

O Santos Futebol Clube, novamente, vem a público denunciar e repudiar com veemência mais um caso de racismo no futebol. Dessa vez, os alvos das injúrias raciais foram nossos jogadores Ângelo e Joaquim. Os dois atletas foram atacados verbalmente e com gestos imitando macacos por… pic.twitter.com/DG9V8mmUNA