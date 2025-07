Gabriel Suazo y su llegada al Sevilla: "Cuando me comentaron la opción no había otra respuesta que no fuese sí"

Gabriel Suazo vivirá una nueva experiencia en el fútbol europeo. Tras su salida del Toulouse de Francia, el defensa chileno se convirtió en nuevo fichaje del Sevilla de España, donde fue oficializado el reciente fin de semana.

Ahora, el seleccionado nacional entregó sus primeras palabras como flamante refuerzo del cuadro español, donde jugaron otros nacionales como Iván Zamorano y Gary Medel.

"Cuando me comentaron esa opción no había otra respuesta que no fuera un sí. Conozco al club desde fuera, sé que es muy importante a nivel europeo, que siempre compite en las máximas competiciones y yo quiero estar aquí para volver a esas instancias. Estoy convencido que podemos volver a llevar al Sevilla a esas instancias", manifestó el excapitán de Colo-Colo a los medios del club.

Agregó que "sé que es un estadio (Ramón Sánchez Pizjuán) donde es muy difícil jugar. Sé que la afición es nuestro jugador número 12, que alienta en los buenos y malos momentos, y que se le hace muy complicado a los rivales venir. Soy una persona muy sencilla, cercano con mis compañeros, siempre trato de mostrar respeto a la afición y estar con una sonrisa para transmitir mi energía positiva", añadió.

Además, señaló que "llego en uno de los mejores momentos de mi carrera, en una buena madurez futbolística, con mi esposa y mis dos hijos, estamos muy feliz en el momento en el que nos encontramos. Queremos llevar al Sevilla donde siempre tuvo que estar".

En cuanto a su nuevo técnico, el argentino Matías Almeyda, el criollo sostuvo: "Me encanta la faceta de cómo vive el fútbol. Ayer estuve en el vestuario antes de salir al amistoso y vivirlo de la forma que lo vive él, con entrega, energía... te ayuda muchísimo para entrar activado, aunque sea un amistoso. Eso a mí me representa muchísimo y es lo que me ha caracterizado a mí como jugador".

