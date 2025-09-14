Santiago Wanderers volvió a enredar puntos y se alejó de la punta del Ascenso

Santiago Wanderers no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo en el último tramo del compromiso y se debió conformar con un empate a uno frente a Deportes Santa Cruz, firmando su cuarto encuentro en fila sin ganar y se enredó en la lucha por la cima de la Liga de Ascenso.

Pese a tener la pelota en su poder e instalarse por momentos en campo rival, el Decano fue incapaz de generar peligro en el primer tiempo y sobre el final e, portero Eduardo Miranda tuvo que salvarlo con una gran tapada en los descuentos (45+2').

La visita aceleró a fondo en el complemento y aunque se quedó con un hombre menos por la expulsión de Nicolás Rivera (74'), se las arregló para ponerse en ventaja con un disparo rasante de Briaian Álvarez ante el achique del arquero (78').

Sin embargo, el forastero no pudo sostener el marcador. El árbitro pitó penal en favor del cuadro verde por una infracción dentro del área y con un potente zapatazo, Leandro Navarro emparejó las cifras (82').

El conjunto porteño contó con buenas chances para dar vuelta el cotejo (87' y 90+1') pero no las pudo capitalizar, cosechando una igualdad que lo dejó en el cuarto puesto con 39 puntos, cuatro por debajo del líder Universidad de Concepción. Los unionistas, en tanto, se estancaron en la 14a posición con 26 unidades, solo siete por arriba de la zona de descenso.

Por su parte, San Marcos de Arica se hizo fuerte en el estadio Carlos Dittborn y con anotaciones de Camilo Melivilu (42'), Facundo Velazco (57') y Marcos Camarda (90+3') derrotó por 3-0 a Deportes Concepción.

De esta manera, el elenco nortino enmendó el rumbo en el certamen y se instaló en el tercer lugar con 41 positivos, respirándole en la nuca a la UDEC. El León de Collao, en cambio, se mantuvo en la séptima ubicación con 35 puntos.

Después del receso, Deportes Santa Cruz volverá a la acción para enfrentar a Cobreloa, Deportes Concepción recibirá a Magallanes, Santiago Wanderers se verá las caras con el colista Santiago Morning y San Marcos medirá fuerzas con San Luis.

