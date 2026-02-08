Santiago Wanderers vence a San Felipe y lidera su grupo en Copa Chile

Santiago Wanderers consiguió un sólido triunfo por 3-1 ante Unión San Felipe, en duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander. El Decano fue ampliamente superior y celebró una victoria que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

Desde el inicio, el conjunto caturro hizo valer su localía y dominó las acciones. Con presión alta y buen manejo del balón, Wanderers arrinconó al elenco aconcagüino, aunque recién logró romper el cero en el cierre del primer tiempo, cuando Marcos Camarda (37’) culminó una buena jugada personal para abrir el marcador.

En los descuentos de la primera mitad, el Decano volvió a golpear. Tras presionar la salida de San Felipe, Roberto Silva (45+4’) sacó un potente remate para anotar un golazo y dejar el partido 2-0 antes del descanso, reflejando la superioridad del cuadro porteño.

En el inicio del segundo tiempo, Wanderers liquidó el encuentro. Una mano en el área fue sancionada con penal y Jorge Luna (47’) no falló desde los doce pasos para marcar el 3-0. Si bien Bruno Vides (75’) descontó para Unión San Felipe, el dominio del Decano nunca estuvo en duda.

Con este resultado, Santiago Wanderers quedó en el primer lugar del grupo con tres puntos, los mismos que San Felipe, pero con mejor diferencia de gol. Ahora, el Decano se prepara para su debut en la Liga de Ascenso, donde recibirá a Deportes Recoleta el próximo 21 de febrero, mientras que el Uní-Uní visitará a Deportes Iquique en la misma fecha.

