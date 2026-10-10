Santiago Wanderers cae ante Curicó y se aleja del ascenso directo

Hace algunas fechas, tras derrotar a Cobreloa en Calama, Santiago Wanderers llegaba a la primera posición en la Liga de Ascenso y se convertía en el gran candidato al ascenso directo a Primera División.

Pero a partir de ese momento, los porteños han ido cuesta abajo.

De hecho, ahora el mismo Cobreloa, San Luis y Magallanes lo sobrepasan en la tabla y por ello es que el sueño del retorno directo al fútbol grande se le escapa de las manos.

Este sábado, Santiago Wanderers no fue capaz ni siquiera de superar como local a Curicó Unido que lo derrotó por 2-1.

Los porteños inauguraron la cuenta a los 18 minutos por intermedio de Pedro Navarro, pero los curicanos lo dieron vuelta con goles de Enzo Ormeño (72’) y de Nicolás Fernández (83´).

Con el resultado, Santiago Wanderers sumó cuatro derrotas consecutivas y sigue con 44 puntos.

Curicó, en tanto, suma 27 unidades y está en el decimotercer lugar.

En la próxima fecha, Curicó enfrentará a Deportes Iquique y Santiago Wanderers tendrá un duelo crucial ante el colista Rangers.

PURANOTICIA