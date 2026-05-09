Santiago Wanderers aplasta a Cobreloa por 5-1 y consolida a Puerto Montt en la cima

La cima de la Liga de Primera cambió de dueño luego de que Puerto Montt superara por 2-0 a Magallanes durante la jornada del viernes. Este resultado obligaba a Cobreloa a sumar puntos para recuperar su posición de privilegio y no ceder terreno ante el nuevo líder del torneo.

Sin embargo, el objetivo del cuadro naranja se desmoronó por completo este sábado. En el césped del estadio Elías Figueroa, los loínos sufrieron una estrepitosa caída por 5-1 a manos de Santiago Wanderers, fracasando en su intento de retomar la punta.

El trámite del compromiso se inclinó a favor de los porteños desde los primeros pasajes. Fue así como, cuando el reloj marcaba los 16 minutos, Leandro Navarro inauguró las cifras mediante la ejecución de un lanzamiento penal, conquista que le otorgó a Santiago Wanderers el control absoluto del partido.

Una luz de esperanza apareció para la visita a los 32 minutos, instante en que Fernando Velazco decretó el empate transitorio gracias a un eximio tiro libre. No obstante, esta igualdad representó apenas un pequeño paréntesis, ya que durante el segundo tiempo el elenco local simplemente arrolló a los mineros.

La gran figura de esta arremetida fue el delantero Marcos Camarda, quien registró una extraordinaria actuación al convertir tres goles. El atacante batió las redes primero con un certero cabezazo a los 47', para luego sentenciar el duelo definiendo dos excelentes entradas de contraataque en los minutos 58 y 75.

Frente a la superioridad rival, Cobreloa poco y nada pudo hacer en el terreno de juego. El panorama se oscureció aún más con la expulsión de Sebastián Zúñiga, tarjeta roja que dejó al equipo con una mayor fragilidad, desgracia que culminó en los descuentos con un lastimero autogol de Gustavo Gotti.

De esta manera, los loínos protagonizaron una noche de espanto, teniendo a un contundente Santiago Wanderers como el orgulloso culpable de su pesadilla deportiva.

PURANOTICIA