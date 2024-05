Santiago Ford podría quedar fuera de París 2024 por problema con aerolínea impidió que llegaran sus garrochas a competencia

Santiago Ford, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, sufrió una insólita situación que puso en peligro su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Es que el decatleta chileno, de origen cubano, tuvo que competir con una garrocha prestada en el Multistars de Brescia, en Italia, y no pudo sumar puntos en su lucha por un boleto a la cita de los cinco anillos.

El propio deportista nacional expuso las dificultades que tuvo que vivir y que finalmente lo obligaron a abandonar la competición, cuando estaba tercero en la clasificación después de cinco pruebas.

"Aún cuesta mucho creer lo que pasó este finde semana en mi primera experiencia en competición de gran nivel como Multistars. El objetivo de esta competición era quedar entre los 5 primeros y así asegurar puntos para subir en el ranking olímpico. Al empezar el segundo día de competición me ubicaba en el 3er puesto a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba y ahí terminó mi competición…", comenzó relatando.

"Hoy día, ya con la página dada vuelta, los objetivos los llevamos al campeonato Iberoamericano que se realizará en Brasil y lamentablemente el escenario no ha cambiado y estamos muy preocupados porque no tenemos la seguridad de que viajemos con las garrochas! NUEVAMENTE LO MISMO!", añadió.

Además, agregó: "Es frustante que pasen estas cosas, realmente desesperante y lo único que espero con expresar todo lo sucedido es que más allá de que esto no me pase más a mí, quiero que quede un precedente para que no le pase a nadie de mis compañeros! Yo por lo único que entreno y trabajo día a día es para representar y dejar en lo más alto el nombre de Chile, de verdad les prometo que lo he dado todo para dejar el nombre de mi país en lo más alto y por lo mismo es muy frustrante que esto haya sucedido".

Según dio a conocer El Mercurio, un problema con la aerolínea impidió que llegaran las garrochas a la competencia en Brescia y que los dardos apuntan contra la Federación Atlética, de no intentar ninguna gestión por superar el problema.

PURANOTICIA