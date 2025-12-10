Santiago avanza para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

Una gran noticia recibió este miércoles nuestro país, ya que Santiago avanzó a la terna final de ciudades que buscan ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, junto a Asunción y Bangkok.

En concreto, la capital nacional fue incluida en el grupo de "Diálogo Dirigido", instancia donde el Comité Olímpico Internacional definirá el lugar que albergará el certamen.

Danka Hrbeková, presidenta del Grupo de Trabajo de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el COI, subrayó que "nos impresionó profundamente el potencial de estos tres proyectos para ofrecer unos Juegos Olímpicos de la Juventud espectaculares y sostenibles".

"Los tres cuentan con experiencia reciente en la organización de eventos internacionales en múltiples deportes, sedes de competición 100 % existentes o temporales, pleno apoyo político y la visión compartida de que los JOJ pueden contribuir a un futuro mejor y más activo para la juventud de sus países", complementó.

Por su parte, desde el Comité Olímpico de Chile destacaron en redes sociales que "esta postulación comenzó en marzo de este año y ha avanzado a gran velocidad, con muchos entregables y reuniones, escuchando la opinión de deportistas y jóvenes que destacan en distintos ámbitos de nuestra sociedad".

El COI tomará la decisión en junio de 2026, pocos meses antes de la realización de los JOJ de Dakar, Senegal.

