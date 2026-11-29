Coquimbo Unido no sabe de pausas.

Pese a que ya cumplió con sus objetivos cumplidos en la Liga de Primera, y que se cuida pensando en las semifinales de la Copa Chile ante la U -lo que hizo que el DT utilizara varios suplentes- el conjunto pirata no bajó su ritmo y le ganó claramente 3-1 a Limache en el Francisco Sánchez Rumoroso.

La derrota fue dolorosa in extremis para el elenco tomatero porque ésta lo dejó tambaleando en su sueño de clasificar a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia.

El encuentro, eso sí, tuvo capítulos muy marcados.

En un primer tiempo bien jugado, pero de pocas emociones, los piratas estaban justificando la ventaja conseguida a los 13 minutos por Benjamín Chandía con un gran remate de zurda.

El elenco de Hernán Caputto lograba, con presión y mucha triangulación, desactivar todo intento visitante por unir conexiones para Daniel Castro y Jean Meneses. A lo más, la escuadra limachina, se acercaba a través de pelotazos largos a Gonzalo Sosa para que luchara contra los centrales piratas.

Pero al elenco tomatero se le abrió sorpresivamente una puerta a los 45’ cuando una salida corta de Diego Sánchez le dio por fin a Limache la posibilidad de vulnerar a Coquimbo con la construcción de una jugada entre César Fuentes y Meneses que supo culminar muy bien el volante defensivo.

Pero en el segundo tiempo, todo se enderezó para los coquimbanos.

Por dos factores.

Uno por el ingreso de Cristian Zavala quien le dio frescura y velocidad al ataque local.

Dos, porque Limache terminó enredándose en sus propios cambios lo que produjo una baja general, salvo la del arquero César Dutro, factor determinante para que la fiesta a orillas del puerto no fuese incluso más ruidosa.

Coquimbo Unido (3)

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo; Joshua Arancibia, Sebastián Cabrera; Gino Alfaro (Cristian Zavala, 56’), Sebastián Galani, Matías Zepeda (Salvador Cordero, 71’), Benjamín Chandía (Dixon Pereira, 75’); Guido Vadalá (Facundo Pons, 75’); Luis Riveros (Lucas Pratto, 71’). DT: Hernán Caputto.

Limache (1)

César Dutro; Augusto Aguirre, Axel Alfonzo (Hugo Martínez, 46’), Alfonso Parot; Dylan Escobar, Misael Llantén (Marcelo Flores, 46’), César Fuentes (Tiago Galletto, 73’), Javier Rojas (Vicente Cárcamo, 73’); Daniel Castro, Gonzalo Sosa y Jean Meneses. DT: Víctor Rivero.

Liga de Primera (Fecha 29).

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Goles: Benjamín Chandía (CQ, 13’), César Fuentes (L, 45’), Luis Riveros (CQ, 60’) y Guido Vadalá (CQ, 70’) de penal.

Público: 4.886 personas.

Árbitro: Héctor Jona.

PURANOTICIA