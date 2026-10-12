San Luis de Quillota puede quedar como líder exclusivo del Ascenso este lunes

El Campeonato del Ascenso cerrará este lunes 12 de octubre la fecha 27 del torneo que podría dejar como nuevo líder a San Luis de Quillota, y que además ofrece un crucial pleito por los últimos lugares del certamen entre Rangers y Unión San Felipe.

La derrota de Cobreloa como visitante frente a Deportes Copiapó lo mantuvo como líder con 48 puntos, pero si el conjunto que adiestra Humberto Suazo, que marcha con 47 unidades, supera a Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue en el pleito que se escenificará a las 12:30 quedará como exclusivo puntero.

Si logra la paridad, en el lance dirigido por Nicolás Gamboa, los Canarios quedarán emparejados con los Zorros del Desierto a falta de tres partidos para el cierre de la fase regular del campeonato.

Y así como la parte alta del torneo está muy disputada, ocurre lo propio al fondo, donde Rangers es el colista con 18 puntos, pero enfrenta como local en el Fiscal de Talca a Unión San Felipe a partir de las 15:00 horas.

Con el triunfo, los dirigidos de Ivo Basay, que han levantado considerablemente el rendimiento, quedarían a un solo punto de los aconcagüinos y con una ostensible mejora anímica para cerrar el campeonato. En contrapartida, si gana el "Uní-Uní" le sacará siete positivos de ventaja, asegurando prácticamente la permanencia en la categoría.

Aunque la victoria de San Felipe se ve en lo numérico como una tarea compleja, ya que en la segunda rueda sólo han ganado un partido, y apenas tres encuentros han anotado.

El otro compromiso de este lunes será el que animen a las 17:30 horas Deportes Iquique con Unión Española en el Tierra de Campeones, donde estos últimos quedarían al borde de la zona de clasificación de la liguilla que da el otro ascenso a la Primera División.

PURANOTICIA