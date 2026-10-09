San Luis de Quillota le quita el piso a la lista de Jorge Yunge y aclara que no lo apoyará en las elecciones de la ANFP

Falta poco más de un mes para las elecciones de la ANFP, en las que se definirá el directorio que sucederá a la mesa encabezada por Pablo Milad. A poco de la votación, programada para el próximo jueves 19 de noviembre, ya están definidas las listas que competirán por liderar el organismo del fútbol chileno.

Jorge Uauy y Jorge Yunge son los candidatos que disputarán la presidencia de la ANFP, pero este último recibió un revés luego de que uno de los clubes del fútbol nacional aclarara públicamente su postura frente a su candidatura.

Este viernes, San Luis de Quillota anunció que no respaldará la lista de Yunge, pese a que Iván Cisternas, accionista minoritario de la institución, forma parte de su nómina.

"El señor Iván Cisternas no posee dicha calidad de representante del directorio del club, dado que dejó estas funciones a partir del cambio de administración con fecha 9 de octubre de 2024. Cisternas solo mantiene una participación minoritaria en nuestra Sociedad Anónima Deportiva en su calidad de accionista (0.16%)", informó el cuadro "canario" a través de un comunicado.

"El directorio del club no apoyará a la lista mencionada en las elecciones de la ANFP", añadió el elenco quillotano en la misiva.

Con esta declaración, San Luis de Quillota descartó oficialmente su apoyo a la candidatura de Jorge Yunge. En este escenario, la institución podría inclinarse por la lista encabezada por Jorge Uauy, vinculada a una propuesta de cambio, aunque el club no confirmó expresamente su respaldo a esa opción de cara a las elecciones del 19 de noviembre.

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