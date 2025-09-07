San Felipe se impuso a Curicó y tomó un respiro en la lucha por la permanencia

En el marco de la fecha 24 de la Liga de Ascenso, Unión San Felipe dio un paso importantísimo en su lucha por la permanencia luego de imponerse por 4-2 a Curicó Unido en un frenético partido.

Parecía que sería una jornada bastante tranquila para el cuadro aconcagüino, que hizo pesar su condición de dueño y llegó a estar 3-0 arriba en el marcador gracias a las anotaciones de Sergio Vergara (37'), Bryan González (44') y Diego González (66').

Sin embargo, luego vendría la respuesta de los torteros, que a través de Maximiliano Quinteros (75') y Cristián Bustamante (81') se ilusionó con la remontada hasta que Diego Cuéllar sentenció la victoria local.

Gracias a este resultado, el Uní-Uní trepó hasta el duodécimo lugar con 26 puntos, dos más que el conjunto maulino, que quedó a escasas seis unidades del colista Santiago Morning.

El próximo sábado a las 15 horas, Curicó Unido recibirá a San Luis de Quillota, mientras que Unión San Felipe visitará a Rangers a contar del mediodía del domingo 14.

