San Felipe se impuso a Curicó y tomó un respiro en la lucha por la permanencia
Domingo 7 de septiembre de 2025 10:24
En el marco de la fecha 24 de la Liga de Ascenso, Unión San Felipe dio un paso importantísimo en su lucha por la permanencia luego de imponerse por 4-2 a Curicó Unido en un frenético partido.

Parecía que sería una jornada bastante tranquila para el cuadro aconcagüino, que hizo pesar su condición de dueño y llegó a estar 3-0 arriba en el marcador gracias a las anotaciones de Sergio Vergara (37'), Bryan González (44') y Diego González (66').

Sin embargo, luego vendría la respuesta de los torteros, que a través de Maximiliano Quinteros (75') y Cristián Bustamante (81') se ilusionó con la remontada hasta que Diego Cuéllar sentenció la victoria local.

Gracias a este resultado, el Uní-Uní trepó hasta el duodécimo lugar con 26 puntos, dos más que el conjunto maulino, que quedó a escasas seis unidades del colista Santiago Morning.

El próximo sábado a las 15 horas, Curicó Unido recibirá a San Luis de Quillota, mientras que Unión San Felipe visitará a Rangers a contar del mediodía del domingo 14.

