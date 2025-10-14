San Antonio Unido queda excluido del fútbol profesional tras severo castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP

San Antonio Unido quedará fuera del profesionalismo tras sufrir una durísima sanción que lo sacará de la Segunda División del fútbol chileno.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó la resta de 30 puntos para el conjunto porteño, por lo que caerá al balompié amateur para la temporada 2026.

El drástico castigo llega tras una serie de incumplimientos financieros, pues el club no ha respondido reiteradamente sus obligaciones laborales y previsionales, sumado a la no reposición de la boleta de garantía que utilizó para pagar los sueldos de junio.

Frente a esto, la Unidad de Control Financiero de la ANFP denunció la situación y la Primera Sala del Tribunal de Disciplina aplicó la sanción. Y si bien el club apeló, la Segunda Sala ratificó el castigo.

Con esto, San Antonio Unido ya no tiene chances de lograr la hazaña de una remontada, porque solamente quedan cuatro fechas para que culmine el torneo de Segunda.

Consignar que el equipo lila atraviesa hace largo rato una crisis financiera y hace unos meses estuvo cerca de declararse en quiebra.

(Imagen: @sanantoniounido)

PURANOTICIA