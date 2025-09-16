"Sale a romper": Prensa peruana enciende la llave entre la U y Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Universidad de Chile visitará este jueves 18 de septiembre a Alianza Lima en Perú, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y la prensa incaica ya comenzó a palpitar el duelo.

En ese sentido, los medios de ese país adelantaron que la lleve será una revancha de la Copa Libertadores 2010, donde los azules eliminaron al cuadro "íntimo" en un polémico partido en Santiago.

El diario Líbero envió un desafiante mensaje al conjunto estudiantil. El citado medio tituló "Sale a romper".

Además, agregó: "Los Íntimos afrontarán con equipo completo su duelo de este jueves ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Zambrano, Garcés, Quevedo y Guerrero están óptimos para alinear".

Consignar que el partido de ida se disputará a las 21:30 horas de este jueves en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, mientras que la revancha será el 25 de septiembre a la misma hora, pero en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

PURANOTICIA