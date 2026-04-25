Sábado de clásico universitario: Cruzados y azules se enfrentan en el Nacional

Sin público visitante, sin expectativas de una definición y sin un claro favorito, Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrentarán este sábado en el Estadio Nacional (18 horas) por la fecha 11 de la Liga de Primera, en la versión 202 del clásico universitario.

Para este encuentro, ambas escuadras presentan bajas, dudas, y algunos regresos.

Universidad de Chile (14 puntos) no podrá contar definitivamente con el delantero Eduardo Vargas quien se encuentra lesionado. El DT tampoco incluyó entre los citados al lateral Felipe Salomoni y al volante Lucas Romero, pero sí como gran sorpresa al mediocampista Charles Aránguiz quien regresa así tras una larga lesión.

La probable formación azul sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Agustín Arce, Israel Poblete, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Lucas Assadi.

En la Católica (17), en tanto, el DT Daniel Garnero no contará con el delantero Clemente Montes quien fue expulsado en el último partido ante Unión La Calera y hasta este viernes estaba en duda la titularidad de Eugenio Mena como lateral por la izquierda debido a una lesión que lo obligó a entrenar fuera del grupo. Si no alcanza a recuperarse, Cristian Cuevas jugaría en esa posición e ingresaría Jimmy Martínez en el mediocampo.

La oncena cruzada sería con Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez; Matías Palavecino; Justo Giani y Fernando Zampedri.

El encuentro será dirigido por Diego Flores, quien debutará como juez en un clásico universitario.

La jornada de la Liga de Primera de este sábado contempla también el partido que jugarán a las 15 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Ñublense (17) ante O’Higgins (16).

PURANOTICIA