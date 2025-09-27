Sábado clave para Los Cóndores en Viña del Mar: Se juegan su clasificación al Mundial de Rugby

La expectativa es alta y por eso los 20 mil boletos que se pusieron a la venta se agotaron en cuestión de horas.

Y es que este sábado, la selección chilena de rugby adulto puede hacer historia porque si derrota a Samoa en el estadio Sausalito de Viña del Mar (16.30 horas) logrará algo que no estaba en los libros: clasificar por segunda vez -y en forma consecutiva- a un Mundial, en este caso, el que se jugará en Australia en 2027.

Los Cóndores y Samoa igualaron su primer enfrentamiento la semana pasada en partido jugado en Salt Lake City, Estados Unidos (32-32) por lo que lo de este sábado es una final en su modo más perfecto.

Samoa viene a este enfrentamiento algo diezmado.

Ello porque algunos de sus jugadores están lesionados y otros no fueron autorizados por sus clubes para estar en este partido de selecciones.

Los Cóndores, en tanto, recuperaron a dos figuras claves: Rodrigo Fernández y Domingo Saavedra.

Las reglas son claras en este partido definitorio: el equipo que se imponga en los 80 minutos obtendrá el cupo al Mundial, pero si la igualdad persiste en ese lapso habrá un alargue donde el equipo que anote primero, de la forma que sea, será el vencedor.

PURANOTICIA