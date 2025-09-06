Sábado clave para el Rugby: Los Cóndores tienen un reto alto para la clasificar al Mundial

La selección chilena de rugby tiene como objetivo clasificar por segunda vez a un Mundial adulto y la tarde de este sábado podría conseguirlo.

Pero no será nada fácil. Y es que, tras su derrota como local ante Los Teros (28-16), la escuadra nacional tiene que vencer este sábado (14.30 horas) por una diferencia de 13 puntos a los uruguayos en Montevideo para timbrar su boleto directo al próximo Mundial, que se disputará en Australia 2027.

La misión parece complicada porque Chile nunca ha vencido a los uruguayos por esa diferencia jugando como visitante.

En caso de que la escuadra de Pablo Lemoine venza por 12 puntos, se definiría en un tiempo extra de 10 minutos para try de oro y si sigue todo igual, una tanda de drops (patadas a los palos).

Si Chile no alcanza su meta tiene, sin embargo, otros caminos para llegar al Mundial.

Ello ya que como perdedor de la llave sudamericana jugaría ante el último no clasificado del Pacific Nations Cup, torneo en el que están Canadá, Estados Unidos, Samoa y Tonga. Esto en una llave de ida y vuelta.

El que resulte ganador del cruce, va directamente al Mundial, y el que pierde se meterá al Torneo Final de Clasificación (repechaje global). En éste participan el tercero de Sudamérica (que sería Brasil o Paraguay), el perdedor del play-off Sudamérica-Pacífico, el quinto de Europa y el ganador del play-off África-Asia.

