S. Wanderers cayó ante U. de Chile en un amistoso de pretemporada disputado en el CDA

Santiago Wanderers disputó un partido amisotoso de pretemporada ante la Univerisdad de Chile, encuentro que se disputó a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul (CDA).

El encuentro consistió en dos tiempos de 30 minutos cada uno. La primera mitad fue triunfo por 3-1 para los azules con dos goles de Octavio Rivero y uno de Felipe Salomoni, mientras que el descuento del "Decano" fue anotado por Esteban Luco.

Mientras que la segunda etapa terminó sin anotaciones en el CDA.

La jornada permitió a los cuerpos técnicos afinar detalles pensando en los desafíos de la temporada 2026.

Cabe señalar que Santiago Wanderers tiene agendado un nuevo amistoso en esta semana, un encuentro ante Huachipato que se disputará este jueves en Mantagua.

Por su parte, Universidad de Chile continuará con su preparación y el próximo desafío será Universitario de Perú, equipo al que visitarán este sábado en Lima para animar una nueva versión de la “Noche Crema”.

(Imágenes: @udechileoficial)

