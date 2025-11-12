Click acá para ir directamente al contenido
Rusia empató con Perú en San Petersburgo en la antesala del amistoso contra Chile por la fecha FIFA

Miércoles 12 de noviembre de 2025 19:52
En un entretenido encuentro disputado en el estadip Gazprom Arena de San Petersburgo, Rusia, próximo rival de la Selección chilena, no fue capaz de sostener su diferncia sobre Perú y firmó un empate a uno ante el elenco blanquirrojo.

El dueño de casa arrancó de mejor manera el compromiso, fue superior al conjunto que adiestra Manuel Barreto y abrió la cuenta en el minuto 18 gracias a un grosero error del portero Pedro Gallese, quien no pudo controlar el pase de un compañero en un saque de fondo y perdió el esférico ante un rival que habilitó a Aleksandr Golovin, autor del 1-0.

La "Sbornaya" siguió presionando a su adversario en el comienzo del complemento (49') y poco a poco fue exigiendo a Gallese, quien se rehízo de su blooper con grandes atajadas (63' y 71') que mantuvieron con vida a su equipo.

En el último tramo del compromiso, el delantero incaico Alex Valera sorprendió con un potente disparo de fuera del área que tomó desprevenido al cancerbero Matvey Safonov, cuya feble resistencia permitió la igualdad del combinado del Rímac (81').

Cabe recordar que Rusia volverá a la cancha este sábado para enfrentar a la Selección Chile en Sochi, misma ciudad que albergará el pleito entre la Roja y Perú del martes 18.

(Imagen: Fpf.org.pe)

