Rugby: Los Cóndores quieren dar el primer golpe ante Samoa este sábado en EEUU

Tras caer ante Uruguay en la fase clasificatoria americana, el equipo chileno de rugby se juega otra opción para clasificar al Mundial de Australia 2027.

La escuadra dirigida por Pablo Lemoine debe jugar partidos de ida y vuelta ante Samoa en un repechaje y si se impone en la suma de los dos partidos, volverá a jugar una cita planetaria.

El primer encuentro se jugará este sábado en Estados Unidos, específicamente en el America First Field, de Utah (16.35 horas de Chile) y los integrantes de Los Cóndores dicen estas confiados en dar el primer golpe.

“Creo que tenemos muy buenas sensaciones, nos adaptamos rápido al clima, al cambio de horario. Estamos muy confiados”, dijo Iñaki Ayarza, quien complementó señalando que “hemos evolucionado en todos nuestros partidos y estamos confiados en los que sabemos hacer”.

Norman Aguayo, en tanto, afirmó sobre Samoa que “esperamos un rival muy aguerrido, muy frontal, que ocupa mucho a sus forwards (…) Es un equipo bien pesado, así que nosotros vamos a tener que intentar jugar ese juego de forwards, pero estamos preparados para dejarlo todo en la cancha”, complementó.

El encuentro de vuelta ante Samoa se jugará el 27 de septiembre en el estadio Sausalito, de Viña del Mar.



Si Chile no logra superar a Samoa, tendrá en todo caso una última posibilidad de clasificar al Mundial en el Torneo Final de Clasificación (repechaje global).

