Rugby: Los Cóndores deberán seguir luchando por su clasificación al Mundial de 2027

Una agridulce jornada vivió la selección chilena en su visita a Montevideo. El elenco nacional venció a Uruguay por primera vez desde 1971, pero el marcador no alcanzó para dar vuelta la serie y no pudo obtener su boleto para el Mundial de Australia 2027.

Los pupilos de Pablo Lemoine tenían una tarea titánica esta tarde, ya que no solo debían ganar sino que además hacerlo por una diferencia de trece puntos para revertir la derrota por 28-16 sufrida en la ida.

Sin embargo, los Cóndores no tuvieron una jornada sencilla y tras un inicio igualado, los dueños de casa anotaron un try por medio de Felipe Etcheverry (24'), quien de paso convirtió la conversión y puso a su equipo 7-0 arriba.

En el arranque del complemento se encendió la ilusión para los Cóndores, que gracias a un ingoal de Matías Dittus y una posterior concreción de Santiago Videla (46') emparejó el tanteador.

Poco después el dueño de casa consiguió un nuevo try que fue anulado después de una revisión (49'), pero igualmente los Teros se las arreglaron para aumentar su diferencia con dos penales de Etcheverry (54' y 57').

El combinado criollo le volvió el alma al cuerpo cuando Salvador Lues (61') concretó otro intento que sumado a la conversión Videla se transformó en el transitorio 14-13. No obstante, Manuel Diana (66') adelantó nuevamente a los locales, firmando el 18-14.

Así y todo, la visita no bajó los brazos y con un intento de Dittus y una conversión de Videla (76') decretó la remontada por 21-18, diferencia que de todas maneras no le alcanzó para ganar la serie.

A pesar de la amargura por el resultado, no todo está perdido para Chile, que tendrá una nueva chance de entrar al Mundial de Australia 2027 cuando se enfrente en una llave de ida y vuelta con el último no clasificado de la Pacific Nations Cup, certamen que disputarán Canadá, Estados Unidos, Samoa y Tonga.

En caso de caer nuevamente, los Cóndores deberán definir su paso a la cita planetaria en el Torneo Final de Clasificación ante el tercero de Sudamérica (Brasil o Paraguay), el perdedor del playoff Sudamérica-Pacífico, el quinto de Europa y el ganador del repechaje África-Asia.

