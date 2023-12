Ronald Fuentes se mostró disponible para arribar a la banca de la U, pero aclaró que U. Española es su "prioridad"

La derrota ante Cobresal dejó a Universidad de Chile con escasísimas chances de meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, y sumando aún más cuestionamientos para un Mauricio Pellegrino que podría no continuar en la banca.

Ante este escenario, crece la idea de un reemplazante para el argentino de cara a la próxima temporada. Y si bien no aparece como uno de los potenciales candidatos, el actual DT de Unión Española, Ronald Fuentes, hombre fuertemente identificado con el cuadro universitario, dejó abierta la puerta para un posible arribo.

"Primero quiero saber qué pasa con Unión Española, ya que esa es mi prioridad. No es un tema económico, sino que va por el tema de un proceso y de poder estar dos años y llevar a cabo mi trabajo en un mismo club", comenzó señalando en diálogo con radio Futuro el ex jugador y otrora gerente deportivo de la U.

En la misma línea, planteó entre risas que "vamos a ver lo que pasa, pero la primera opción la tiene Unión. Cuando ellos me digan no, seguramente llamaré a las radios para que me hagan entrevistas y dar a conocer mi situación, ya que no me manejo con representantes".

Respecto a su actual proceso al mando del elenco hispano, Fuentes destacó que "le dimos confianza a Jonathan Villagra; Rodrigo Piñeiro era un futbolista que insinuaba mucho pero que no concretaba tanto y ahora tiene goles y asistencias; y Leandro Garate no era titular, pero con nosotros sí y lleva 14 goles. Entonces, dentro de los malos resultados, a nivel colectivo e individual se subió mucho".

