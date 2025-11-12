Ronald Fuentes fue sancionado por insultar al árbitro Piero Maza en la derrota de Ñublense ante O'Higgins

La gran polémica de la fecha 27 de la Liga de Primera fue la que protagonizó Ronald Fuentes en la derrota de Ñublense por 4-2 ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

El técnico del cuadro chillanejo fue expulsado porque lanzó graves insultos, junto al preparador de arqueros Claudio Osses, al árbitro Piero Maza, quien consignó en el informe arbitral "conducta inadecuada dentro del banco".

El juez, además, añadió que "emplea lenguaje ofensivo y humillante. Luego de una sanción, se refiere al árbitro central a viva voz 'No te hiciste el guapo en Argentina y te haces el guapo aquí culiao'".

En cuanto a Osses, agregó que: "Emplea lenguaje insultante contra el árbitro del partido 'que estás cobrando concha de tu madre, hijo de puta, cagón'".

Y el Tribunal de Disciplina de la ANFP ya resolvió el castigo para el estratego. En ese sentido, Fuentes la sacó barata, porque recibió solamente una fecha de suspensión.

Sin embargo, el preparador de arqueros no corrió la misma suerte, porque fue castigado con tres partidos y quedará impedido de ingresar al terreno de juego hasta el final del torneo.

