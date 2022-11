Roberto Tobar explicó por qué quedó fuera de la designación de árbitros para el Mundial de Qatar

Roberto Tobar puso fin a sus carrera en el arbitraje nacional tras dirigir la final de Copa Chile donde Magallanes se impuso a Unión Española en Rancagua en una dramática definición a penales.

El ahora ex réferi quedó con la espina de no ir al Mundial de Qatar 2022. En este sentido, explicó el motivo por el que quedó fuera de la designación de árbitros para la cita planetaria.

"No llegué bien psicológicamente al primer seminario de FIFA que se realizó en Ezeiza (Argentina). No pude lograr los tiempos que piden en el test de velocidad, con cuatro piques de 40 metros. Lo demás lo cumplí, pero esa prueba siempre me había costado y no llegué bien preparado", reconoció en conversación con radio ADN.

"Me dieron la posibilidad de hacer la prueba en Paraguay. Con todos los viajes y el desgaste en competiciones, fue difícil entrenar para llegar en buena forma. Ahí fue donde sufrí un desgarro en el cuádriceps izquierdo que me tuvo casi tres meses fuera de las canchas", añadió.

Además, Tobar se refirió a su nuevo cargo como jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP: "No hay una fecha todavía para asumir, debe existir una conservación formal con el presidente (Pablo) Milad. Yo estoy a disposición de poder aportar desde mi experiencia. Falta conversar con Milad, donde él me exponga el proyecto".

