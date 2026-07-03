Roberto Cereceda recordó el momento que marcó su "divorcio" con los hinchas de la U: "Me quería morir"

Roberto Cereceda, exlateral izquierdo que jugó en los tres clubes grandes del fútbol nacional, recordó un amargo episodio que vivió en su etapa con Universidad de Chile y que según su parecer, marcó un antes y un después en su relación con los hinchas.

En diálogo con el streamer "La Orga 17", el formado en Audax Italiano apuntó directamente al Superclásico ante Colo-Colo de abril de 2014, partido que se decidió en favor de los albos por un autogol suyo.

"Fue un autogolazo. Más encima, contra Colo-Colo, y se sabe que soy un poco más hincha del Colo. Aparte de que fue en un momento donde yo había empezado a jugar fijo en la U, el 'Chueco' (Eugenio Mena) se había ido, entonces yo era el titular", partió señalando el carrilero.

En esa misma línea, el exjugador de 41 años sostuvo que "por más que no estábamos pasando por un gran momento, igual mi rendimiento en la U estaba subiendo, estaba sintiendo más el cariño de la gente, y me pasa eso, contra Colo-Colo".

El otrora seleccionado criollo agregó que tras el cotejo "llegué al camarín y dije: 'Este no es mi lugar, me tengo que ir'. Después de toda la tristeza, lo que no quería, la mente negativa, me toca hacer el autogol y me quería morir” (...) Lo único positivo, entre comillas, es que después del partido no me tocó salir de inmediato hacia afuera, porque yo creo que la gente me quería comer con papas allá. Justo me tocó doping y, como me cuesta orinar cuando me toca doping, me quedé como tres horas en el estadio. Cuando salí ya no había nadie".

Por último, Cereceda admitió que "te dicen que nadie se va a acordar. Pero todos los años, cuando se va a jugar el clásico, mandan el gol. En el video, Johnny (Herrera) me mira con cara de 'no conch..., te quiero matar'. Te juro que si hubiera tenido una pala en ese momento, me entierro ahí mismo".

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