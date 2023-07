Roberto Cereceda lanza dura crítica a Colo Colo por cobro en arriendo del Monumental: "Están abusando"

Más del análisis futbolístico del empate sin goles ante Ñublense por los playoffs de Copa Sudamericana, en Audax Italiano pusieron el grito en el cielo por un aspecto que sin duda marcará la planificación del duelo de ida.



En conferencia de prensa, fue el lateral izquierdo Roberto Cereceda quien se refirió a la localía que deberán ejercer en Concepción, enviando un potente mensaje a Colo Colo por el alto monto que pedía para facilitar el estadio Monumental.



"Es extraño jugar los dos partidos de visita. Lamentablemente, aunque tuviéramos nuestro estadio disponible, no podríamos jugar ahí, porque este torneo te pide exigencias que muy pocos estadios cumplen", indicó de entrada el carrilero.



Luego de eso, el deslizó sus cuestionamientos al Cacique, asegurando que "en Santiago está solamente el Monumental y aparte de estar solamente ese estadio, creo que están abusando del cobro del arriendo para poder facilitar que nosotros pudiéramos jugar en Santiago".



Asimismo, el ex seleccionado nacional subrayó que "no nos favorece jugar acá (en Concepción). En mis tiempos con Palestino no era un precio tan excesivo. No sé si será porque es el único (estadio) disponible. No hay para qué aprovecharse de una situación en la que podemos estar todos. El tema es poder ayudarnos entre nosotros".



El choque de vuelta entre itálicos y chillanejos tendrá lugar el próximo jueves a partir de las 18 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo. El ganador se enfrentará en octavos de final a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

