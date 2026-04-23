Ricardo Rodríguez reconoció que le habría gustado jugar por Chile y confesó su simpatía por Colo-Colo

Aunque desde el inicio de su carrera optó por defender los colores de Suiza, Ricardo Rodríguez no se olvidó de sus raíces chilenas gracias al vínculo sanguíneo con su madre.

El actual futbolista del Real Betis, conversó con el exseleccionado nacional Jean Beausejour, quien en su condición de comentarista para la cadena ESPN repasó la relación del mundialista helvético con nuestro país.

"Si hubiese existido la oportunidad de jugar por las dos (selecciones), me lo pensaba. Yo solo tenía la oportunidad de jugar por Suiza y si hubiera tenido las dos, podría decidir. Mi madre es chilena y la quiero tanto que podría haber jugado por Chile", aseguró el zaguero.

Al mismo tiempo, el lateral zurdo confesó que "nunca fui a Chile y quiero ir. Para mí es muy importante conocer a la familia de mi madre. Aún está ahí y creo que cuando termine de jugar, la primera cosa que haré es ir para Chile".

Por último, el pupilo de Manuel Pellegrini en el elenco verdiblanco reveló que "a mi mamá le gustaba Colo-Colo y a mí también. A mis abuelos también les gustaba mucho Colo-Colo".

Cabe recordar que tras conquistar el Mundial Sub-17 de 2009 con Suiza, Rodríguez ha sido habitual en las convocatorias del combinado europeo, asistiendo a las citas planetarias de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, además de las Eurocopas de 2016, 2020 y 2024, y los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

(Imagen: @rrodriguez.68)

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