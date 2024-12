Ricardo Gareca se sometió a una prueba de ADN para confirmar posible paternidad de una mujer uruguaya

El técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, quien se encuentra de vacaciones en su natal Argentina, volvió a hacer noticia aunque por un hecho sumamente alejado del plano deportivo.

Es que el "Tigre" fue sorprendido realizándose un test de ADN en Buenos Aires para corroborar o descartar la paternidad de Mary Delgado, uruguaya de 40 años, quien en 2021 presentó una demanda por filiación contra el estratego, luego de que su madre le confesara que nació producto de una relación amorosa que tuvo con el DT de la Roja en la década de los 80.

En conversación con el programa "A la tarde" de América TV, el entrenador señaló que "yo me hice presente, ella no. Es lo único que puedo decir, nada más. Ustedes saben que estoy con compromisos allá en Santiago de Chile".

En la misma línea, apuntó que "me sorprendió la noticia, por supuesto. Yo no tuve preaviso de nada. Imagínense que esto ocurrió aparentemente hace 40 años. Siempre fui una persona pública".

Asimismo, aseguró que "la verdad que no sé nada porque yo era soltero. Son personas adultas y se verá (si sale positivo). Nunca he tenido problemas con nadie, esto simplemente me hubiese gustado que agarrase otro curso, más privado".

Por último, Gareca enfatizó que "me hubiese gustado que esto se hubiese manejado de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo nunca oculto nada de todo esto, lo que pasa es que apareció 40 años después. Me citaron y yo no tengo ningún problema. Es de público conocimiento que estoy trabajando, vivo en Chile y en estos momentos se fijó fecha en un momento en que yo puedo".

