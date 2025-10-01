Ricardo Gareca relató el calvario que vivió en La Roja: "Ni salía del departamento. No conocí nada de Chile"

A pesar de que ya han pasado meses desde que se selló la salida de Ricardo Gareca de la banca de la Selección chilena, tras la derrota ante Bolivia que la dejó sin chances matemáticas de clasificar al Mundial 2026, el técnico argentino sigue recordando su duro paso por la Roja.

Es que este miércoles, el "Tigre" dio una entrevista en Argentina donde rememoró lo mal que estuvo anímicamente en su estadía por Chile.

"Estuve un año y medio en Chile y ni salía del departamento. No conocí nada de Chile, no pudo conocer nada porque no salía del departamento", reconoció en conversación con ESPN.

Además, contó cómo le afecta perder un partido: "Pasan los días y la cabeza te quema. En un club tienes la posibilidad de que enseguida está la fecha (siguiente) y no te pueden ver mal, te tienes que levantar rápido, porque el siguiente partido lo tienes encima. La derrota te deja mal. Por eso uno entiende cuando el técnico, el jugador está amargado. Sufre mucho. Nosotros somos los primeros que queremos revertir la situación".

Otro de los temas que abordó fue la polémica con Arturo Vidal, a quien al principio no lo convocaba y el "King" lo criticó públicamente en reiteradas ocasiones por sus determinaciones.

"Él ya estaba en Colo-Colo, había llegado a Colo-Colo y estaba teniendo buenas actuaciones. Y bueno, pasó la Copa América, vino algunos partidos de Eliminatorias y él se sintió como que ya no tenía posibilidades de venir. Yo creo que era un jugador como para haberlo convocado antes", sostuvo.

Frente a esto, se refirió a la importancia del volante y hasta lo comparó con el impacto de Lionel Messi en Argentina: "Yo me lo reprocho porque intento hacer lo mejor, pero sí puedo aceptar la demora mía en convocarlo y puedo aceptar que él, un jugador histórico, porque él es como (Lionel) Messi, él, Alexis (Sánchez), hay varios jugadores que son muy representativos de la selección. Entonces puedo entender que él haya reaccionado".

