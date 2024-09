Ricardo Gareca reconoce la falta de un líder en la Roja: "Lo tuvo en su momento, hoy no"

La Selección chilena ya trabaja para los partidos ante Argentina, este jueves en Buenos Aires, y Bolivia, el próximo martes en Santiago, por la reanudación de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Y en la antesala al duelo ante la "Albiceleste", el técnico Ricardo Gareca brindó la tradicional conferencia de prensa, donde se refirió la nuevo liderazgo que debe encontrar el combinado nacional ante las ausencias de Alexis Sánchez por lesión y con Claudio Bravo retirado.

"La Selección está en un proceso natural. Bravo se retiró. Por decisión propia se irá dando en otros muchachos. La Selección tiene un grupo que se está armando, muchachos que piden oportunidad y que deben ir generando nuevas expectativas. Veo un grupo que me gusta, jóvenes y de experiencia que les toca asumir. No veo hoy un líder natural que pueda tener la Selección. Lo tuvo en su momento, hoy no. Hoy el líder es el grupo. Deberá emerger un líder que siempre todo equipo puede llegar a tener. Es un proceso que se está atravesando", expresó el DT trasandino.

Sobre el capitán para estos cotejos, el estratego sostuvo que "no lo tengo definido. No veo mal que aquellos que vayan quedando con mayor experiencia, sea. No interrumpiría eso si hay una política en la selección, lo respetaría si hay esa tendencia de respetar al de mayor experiencia o más partido, no sería un problema. Si ya más adelante con un grupo consolidado tengo que intervenir o elegir, lo haré, ahora creo que será alguien de experiencia".

Sobre la necesidad de ganar, el adiestrador comentó que "Chile tiene que encontrar el resultado y el rendimiento. Ya van seis partidos. Tiempo no hay. Es importante sostener. Más allá de no convertir, el proceso tiene que ver con confiar. Creer en el grupo. Corregir y trabajar. No hay tiempo para experimentar, hay que sostener y exigir. Superarnos. No se convirtió en la Copa América, pero creamos situaciones. No estuvimos fluidos, pero confío que la Selección va a retomar lo previo que se vio a la Copa".

"Confío que nos vamos a reencontrar pronto con el gol, tenemos todos los argumentos para hacerlos. Estoy tranquilo, con fe, tenemos buenos jugadores. Hay rachas que se presentan y hay que superarlas, estamos en condiciones de poder hacerlo. Chile despertó un entusiasmo muy grande en nosotros, no ha cambiado".

Respecto al arco sin Bravo, dijo que "tengo tranquilidad. Con cualquiera de los tres porteros puedo contar, tengo confianza en ellos, de la misma manera en que la tuvimos con Bravo, pese a su inactividad. Confío en cada uno de ellos. Gabriel tiene grandes posibilidades, me gusta lo que vi de Cortés también".

Además, volvió a abordar el caso de Ben Brereton y el idioma: "El español no lo condiciona para ser convocado. Ustedes por ahí exageran algunas cosas, interpretan a la manera que quieren hacerlo, pero no hablar fluido el español no los condiciona. Para sorpresa de ustedes cada vez habla mejor el español".

En cuanto a enfrentar a Argentina sin Messi, el "Tigre" sostuvo que "la veo bien. Si me preguntan si quiero que esté Messi, obvio digo no, pero igual tiene valores muy importantes. Sin Messi han obtenido muy buenos rendimientos. Han sacado los partidos adelante, no cambia su ausencia".

Sobre si reemplazará al lesionado Diego Valdés en la nómina, comentó que "por el momento no hemos evaluado otro jugador para este partido, vamos a ir viendo. No hemos considerado la posibilidad de ver, para este partido, un reemplazo".

Por último sobre el aforo reducido de local ante Bolivia, Gareca mencionó: "Es algo fundamental, tener el estadio lleno. Ojalá no sea sucesivo (sanciones) y podamos ver el Nacional completo. La Selección lo necesita".

