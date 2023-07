Ricardo Abumohor por Sergio Jadue: "Me reconoció todo; intervino en los arbitrajes"

Ya van casi ocho años desde que Sergio Jadue partió de Chile a Miami, Estados Unidos, para colaborar como testigo clave en el escándalo de corrupción de la FIFA, en las últimas semanas se dio a conocer que el ex presidente de la ANFP tiene problemas económicos.



Uno de los que entregó detalles sobre el presente del calerano fue Ricardo Abumohor, también ex timonel del organismo de Quilín y miembro de la familia dueña de O'Higgins, quien habló de su encuentro con Jadue en suelo norteamericano.



"Ya no le paga nada el FBI... No lo ha pasado bien contra todo lo que se puede decir. Tiene un departamento pequeño de dos dormitorios. Vive con la mamá en una pieza y sus dos hijos en la otra", contó en un reportaje de Informe Especial de TVN.



Además, dijo que intentó perjudicar al cuadro rancagüino durante 2013, cuando el club salió campeón del Torneo Nacional por primera vez en su historia: "A Jadue lo vi muy abierto, me reconoció todo lo que había hecho; incluso hasta cómo quiso perjudicar a O’Higgins".



"Jadue inventó un viaje a Brasil para no entregar la copa. En ocasiones también intervino en los arbitrajes. Lo único que quería era que O’Higgins no fuera campeón, él me lo reconoce", añadió.



También, se refirió a los sobornos que aceptó el calerano cuando fue presidente de la ANFP: "Yo creo que Jadue fue una víctima del sistema. Cayó en la trampa porque es una persona inteligente que vivió con muchas carencias. Era muy joven y, cuando te agarran estos próceres, te van calando rápido. La debilidad humana o la necesidad te hacen cometer errores. Jadue pagó por sus pecados. Hubo personas que estuvieron muy cerca de él que no han pagado nada. Él se las llevó solo".



Por último, Abumohor se refirió a la situación dirigencial en el fútbol chileno: "Estamos en una crisis absoluta porque nos hemos manejado muy mal. No hicimos lo que teníamos que hacer, pero hemos sabido encaminar nuestras faltas o nuestros pecados en el desarrollo correcto. Para que eso suceda se requieren líderes con credibilidad, con confianza, con transparencia, porque la gente necesita volver a creer".

PURANOTICIA