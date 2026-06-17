Revisa la programación de la tercera fecha de la Copa Chile 2026: la acción arrancará este viernes

La Liga de Primera entró en un nuevo receso y desde este fin de semana regresará la acción por la Copa Chile, ahora con la participación de los clubes de Primera División.

Todo arrancará este viernes con el duelo donde Audax Italiano recibirá a Deportes Santa Cruz a las 19:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida.

En tanto, el sábado destaca la visita de Universidad Católica a Deportes Copiapó, a las 15:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, mientras que a las 17:30, Colo-Colo se medirá con Deportes Recoleta en el Santa Laura.

Por su lado, el domingo resalta el cotejo donde Universidad de Chile se medirá con Santiago Wanderers a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

VIERNES 19 DE JUNIO

19:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Santa Cruz , estadio Bicentenario La Florida.

, estadio Bicentenario La Florida. 20:00 horas, San Marcos vs. Deportes Limache, estadio Carlos Dittborn.

SÁBADO 20 DE JUNIO

12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique , estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

, estadio Francisco Sánchez Rumoroso. 15:00 horas, Deportes Copiapó vs. Universidad Católica , estadio Luis Valenzuela.

, estadio Luis Valenzuela. 15:00 horas, Cobreloa vs. Cobresal , estadio Zorros del Desierto.

, estadio Zorros del Desierto. 17:30 horas, Deportes Recoleta vs. Colo-Colo , estadio Santa Laura.

, estadio Santa Laura. 18:00 horas, Rangers vs. Universidad de Concepción , estadio Iván Azócar Bernales.

, estadio Iván Azócar Bernales. 18:00 horas, Everton vs. San Luis de Quillota, estadio Sausalito.

DOMINGO 21 DE JUNIO

12:30 horas, Huachipato vs. Deportes Puerto Montt , estadio Huachipato.

, estadio Huachipato. 12:30 horas, Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena , estadio Municipal de Mejillones.

, estadio Municipal de Mejillones. 15:00 horas, Deportes Temuco vs. Deportes Concepción , estadio Germán Becker.

, estadio Germán Becker. 15:00 horas, Unión La Calera vs. Unión San Felipe , estadio Nicolás Chahuán.

, estadio Nicolás Chahuán. 16:00 horas, Curicó Unido vs. Ñublense , estadio La Granja.

, estadio La Granja. 17:30 horas, Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers , Estadio Nacional.

, Estadio Nacional. 20:00 horas, O'Higgins vs. Unión Española, estadio El Teniente.

PURANOTICIA