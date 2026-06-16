Revelan que Matías Palavecino busca dejar la UC a mitad de año para fichar en el Querétaro de México

Matías Palavecino podría estar viviendo sus últimos meses en Universidad Católica. El volante argentino, que llegó al cuadro cruzado tras ser una de las grandes figuras del campeón Coquimbo Unido en la temporada pasada, no ha logrado consolidarse como titular ni cumplir con las expectativas generadas por su fichaje.

En ese contexto, durante las últimas horas el mediocampista fue vinculado al Querétaro de México, club que actualmente es dirigido por Esteban “Chino” González, técnico con quien alcanzó su mejor rendimiento durante su paso por el elenco “pirata”.

Según informó radio Agricultura, el futbolista tendría la intención de abandonar el conjunto estudiantil a mitad de temporada para reencontrarse con su exentrenador.

“Lo de Matías Palavecino es cierto, él tiene toda la intención y ganas de irse con el Chino González al Querétaro a mitad de año. Su intención es irse de Católica e ir con el hombre que lo hizo brillar”, aseguraron en radio Agricultura.

No obstante, Universidad Católica buscaría respetar el vínculo contractual del jugador, que se extiende hasta fines de 2028, considerando además los importantes desafíos deportivos que enfrentará el club durante el segundo semestre.

Entre ellos, destaca la participación en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia para la que el cuadro cruzado buscará mantener la mayor cantidad posible de alternativas en su plantel.

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