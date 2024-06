Revelan que Everton le habría ganado la pulseada a Colo-Colo por Luciano Cabral: En Coquimbo lo desmienten

Un verdadero golpe a Colo-Colo fue el que se dio a conocer este miércoles y que tiene relación con Luciano Cabral.

Es que pese a los insistentes rumores de las últimas semanas que lo vincularon al "Cacique!, finalmente otro equipo chileno es el que se quedaría con los servicios del mediocampista ofensivo.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de pases, el Grupo Pachuca aceleró el paso con las negociaciones y aseguró el fichaje del ex Argentinos Juniors, que pasará a las filas de Everton.

“Grupo Pachuca se movió rápido y compró a Luciano Cabral, que jugará en Everton y no en Colo-Colo… Ya hay acuerdo de palabra entre el jugador y el club dueño de su pase“, indicó.

Desde En Cancha, por su parte, señalaron que los albos realizaron una oferta por el jugador, pero la negociación nunca se cerró. Por su parte, Universidad de Chile también puso sus ojos en el oriundo de General Alvear, aunque no presentó una propuesta formal.

Sin embargo, Pablo Ramírez, gerente deportivo de Coquimbo Unido, conversó con BOLAVIP, y desmintió el traspaso.

“Yo ya no sé que más hacer. El señor Cabral tiene una cláusula de salida que no es normal, no es que el jugador pueda pagarla e irse. Tiene que llegar una oferta al club que tenemos que analizarla y luego bajarla a Cabral”, declaró.

Luego agregó que "un requitsito es que la oferta sea seria, de un club formal y no cause daño a los intereses de Coquimbo Unido”.

Ramírez no ve chances en que el volante juegue en Everton o entro elenco nacional: “Comprenderán que que se vaya a cualquier club del medio local es un daño al interés de Coquimbo Unido. Por ende no se irá a ningún club chileno. Eso es imposible. Si llega una oferta de un club extranjero, vamos a estar lamentablemente obligados a analizarla”.

“Esa es la situación de Luciano Cabral. No hay otra. todos estos ruidos 24 horas antes de un partido, me llaman profundamente la atención”, cerró.

En la presente campaña, considerando certamen criollo y Copa Sudamericana, Cabral disputó 20 partidos con la camiseta del elenco "pirata", matriculándose con tres goles -uno de ellos, precisamente a Everton- y dos asistencias.

